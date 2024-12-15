Король Чарльз украсил рождественскую елку: как это было

Монарх провел время со студентами и сотрудниками Фонда короля в преддверии праздников.
Король Чарльз провел ежегодное мероприятие "Ремесла на Рождество" в Хайгроув-Гарденс недалеко от Тетбери. Фонд короля был основан Его Величеством в 1990 году, когда он был принцем Уэльским.
По данным официального сайта, организация ежегодно оказывает помощь примерно 15 000 студентов, частично помогая им развивать практические навыки.
Студентка Эмили Роуз Сондерс рассказала BBC, что было "действительно волнительно" видеть, как в этом году король выражает свою страсть к ремеслам. Чарльз также помогал украшать рождественскую елку.
Это была возможность для Его Величества встретиться со студентами и выпускниками, а также преподавателями, чтобы увидеть проделанную ими работу, достигнутые ими цели и услышать больше об их опыте обучения в King's Foundation, - пишет People о мероприятии монарха.
Тем временем королева Камилла девятнадцатый год подряд пригласила больных детей украсить ее рождественскую елку в Кларенс-хаусе.
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