Король Чарльз украсил рождественскую елку: как это было

Монарх провел время со студентами и сотрудниками Фонда короля в преддверии праздников.

Король Чарльз провел ежегодное мероприятие "Ремесла на Рождество" в Хайгроув-Гарденс недалеко от Тетбери. Фонд короля был основан Его Величеством в 1990 году, когда он был принцем Уэльским.

По данным официального сайта, организация ежегодно оказывает помощь примерно 15 000 студентов, частично помогая им развивать практические навыки.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Студентка Эмили Роуз Сондерс рассказала BBC, что было "действительно волнительно" видеть, как в этом году король выражает свою страсть к ремеслам. Чарльз также помогал украшать рождественскую елку.

Это была возможность для Его Величества встретиться со студентами и выпускниками, а также преподавателями, чтобы увидеть проделанную ими работу, достигнутые ими цели и услышать больше об их опыте обучения в King's Foundation, - пишет People о мероприятии монарха.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тем временем королева Камилла девятнадцатый год подряд пригласила больных детей украсить ее рождественскую елку в Кларенс-хаусе.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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