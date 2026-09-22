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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз в день выхода книги о принцессе Диане, посетил мероприятие в шотландском Абердине

Сегодня король Чарльз снова посетил мероприятие в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

В день, когда в продажу поступили сенсационные мемуары брата принцессы Дианы — графа Спенсера, ее первый муж король Чарльз посетил штаб-квартиру компании Great British Energy в Абердине, где открыл памятную табличку.

Во время визита в новую штаб-квартиру компании Great British Energy в Абердине монарх встретился с представителями, работающими в регионе Северо-Восточная Шотландия и содействующими переходу Великобритании на новые источники энергии.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Одет король был в любимый килт, жилет и рубашку. Также на нем был полосатый галстук, гетры на ногах и лаковые туфли, идеально сверкающие под вспышками фотокамер.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что брат принцессы Дианы сделал неприятное заявление о короле Чарльзе после скандальной истории в его мемуарах, а Букингемский дворец даже вмешался и прокомментировал.

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