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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Король Чарльз в элегантном луке посетил национальный парк в Шотландии

Король Чарльз все еще проводит летний отпуск в Шотландии, периодически появляясь на мероприятиях.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Сегодня во время визита в национальный парк Кернгормс в Шотландском нагорье монарх встретился с представителями местных сообществ, пожарными, волонтерами и землевладельцами, сыгравшими ключевую роль в локализации лесных пожаров в районах Гленмор и Абернети (в результате которых в июле и августе выгорело более 3300 гектаров земли).

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз любезно пообщался с людьми и выглядел радостным. Он был одет в рубашку, галстук и пиджак, а также светлые брюки и обут в замшевые туфли, а в руках держал трость. Это редкий выход короля Чарльза во время его официального отпуска, который начался в августе и до сих пор продолжается.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла не составила ему компанию и, очевидно, все еще отдыхает.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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