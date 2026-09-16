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Король Чарльз в элегантном луке посетил национальный парк в Шотландии
Король Чарльз все еще проводит летний отпуск в Шотландии, периодически появляясь на мероприятиях.
Сегодня во время визита в национальный парк Кернгормс в Шотландском нагорье монарх встретился с представителями местных сообществ, пожарными, волонтерами и землевладельцами, сыгравшими ключевую роль в локализации лесных пожаров в районах Гленмор и Абернети (в результате которых в июле и августе выгорело более 3300 гектаров земли).
Король Чарльз любезно пообщался с людьми и выглядел радостным. Он был одет в рубашку, галстук и пиджак, а также светлые брюки и обут в замшевые туфли, а в руках держал трость. Это редкий выход короля Чарльза во время его официального отпуска, который начался в августе и до сих пор продолжается.
Королева Камилла не составила ему компанию и, очевидно, все еще отдыхает.