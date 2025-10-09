ТСН в социальных сетях

138
1 мин

Король Чарльз в килте, а его супруга Камилла — любимом костюме: монаршая чета появилась на публике

Королевская чета посетила Альберт-холл в Баллатере, где деревня отмечала 150-летие своей исторической достопримечательности.

Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королевская чета посетила Альберт-холл, чтобы отметить 150-летие строительства. Во время визита им была представлена ​​премьера новой скрипичной мелодии, написанной специально для этого случая местным музыкантом доктором Полом Андерсоном.

Королева Камилла появилась на встрече в уже хорошо знакомом образе. Она надела короткий грязно-зеленый короткий жакет Roy Allen с подкладкой из тартана и клетчатую красную юбку, в руках она держала маленькую сумку Charlotte Elizabeth и обула туфли Eliot Zed на каблуках. Образ королева дополнила золотыми серьгами-кольцами, надела шарф, сделала укладку и макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III прибыл на мероприятие в килте, песочном жилете и пиджаке. Пара тепло общалась с публикой и выглядела радостно.

Встреча состоялась всего через несколько дней после смерти их близкой подруги, любимой писательницы Джилли Купер, которая скончалась 5 октября.

