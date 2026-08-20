Король Чарльз в килте высадил Королевскую розу в любимом замке своей бабушки

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Реклама

Об этом сообщается в Instagram аккаунте замка Мей.

«Его Величество начал свой летний отдых в Шотландии в замке и садах Мей, которые когда-то принадлежали его бабушке, королеве Елизавете, королеве-матери. В честь этого события король высадил новое растение в Розарии в честь бриллиантового юбилея — Королевскую розу.

Реклама

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Приобретенный королевой Елизаветой, королевой-матерью, в 1952 году, замок и сады Мей в Кейтнессе сегодня находятся под управлением @KingsFoundation, благотворительной организации Его Величества, занимающейся вопросами природы и устойчивого развития», - говорится в подписи к фотографиям.

Реклама

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

На снимке монарх запечатлен рядом с кустом той самой розы, одет в килт, который он чаще всего носит во время пребывания в Шотландии.

Напомним, ранее мы подробнее показывали, как выглядит замок Мэй – любимая резиденция покойной королевы-матери.

Новости партнеров