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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз в килте высадил Королевскую розу в любимом замке своей бабушки

В любимом замке покойной бабушки короля Чарльза III – Елизаветы Боуз-Лайон – высажена Королевская роза.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Об этом сообщается в Instagram аккаунте замка Мей.

«Его Величество начал свой летний отдых в Шотландии в замке и садах Мей, которые когда-то принадлежали его бабушке, королеве Елизавете, королеве-матери. В честь этого события король высадил новое растение в Розарии в честь бриллиантового юбилея — Королевскую розу.

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Приобретенный королевой Елизаветой, королевой-матерью, в 1952 году, замок и сады Мей в Кейтнессе сегодня находятся под управлением @KingsFoundation, благотворительной организации Его Величества, занимающейся вопросами природы и устойчивого развития», - говорится в подписи к фотографиям.

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

Король Чарльз / © instagram.com/castleofmey

На снимке монарх запечатлен рядом с кустом той самой розы, одет в килт, который он чаще всего носит во время пребывания в Шотландии.

Напомним, ранее мы подробнее показывали, как выглядит замок Мэй – любимая резиденция покойной королевы-матери.

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