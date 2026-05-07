ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз в роскошной мантии появился на церемонии в соборе, где состоялась его свадьба с принцессой Дианой

Король Чарльз посетил сегодня церемонию награждения орденом Святого Михаила и Святого Георгия в соборе Святого Павла в Лондоне. На мероприятии к нему присоединился 90-летний герцог Кентский.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз впервые в качестве монарха был награжден Орденом Святого Михаила и Святого Георгия, и на церемонии его сопровождал 90-летний кузен. Церемония посвящена тем, кто проявил «выдающиеся заслуги» во время работы за границей.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Герцог Кентский присутствовал на церемонии в качестве Великого магистра Ордена и приветствовал Чарльза по прибытии вместе с Дамой Сьюзен Лэнгли, мэром города Лондона.

Король Чарльз и герцог Кентский / © Associated Press

Король Чарльз и герцог Кентский / © Associated Press

Традиционно эта церемония проводится только раз в четыре года, а это значит, что Чарльз не присутствовал на предыдущей, не будучи монархом Соединенного Королевства.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз был облачен в роскошную синюю мантию, поверх которой было множество разных орденов.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Его жена королева Камилла не присутствовала на мероприятии, она посетила в этот день открытие выставки, посвященной монархии, в Музее вееров в Лондоне.

Королева Камилла на выставке в Лондоне / © Getty Images

Королева Камилла на выставке в Лондоне / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie