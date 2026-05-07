- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Король Чарльз в роскошной мантии появился на церемонии в соборе, где состоялась его свадьба с принцессой Дианой
Король Чарльз посетил сегодня церемонию награждения орденом Святого Михаила и Святого Георгия в соборе Святого Павла в Лондоне. На мероприятии к нему присоединился 90-летний герцог Кентский.
Чарльз впервые в качестве монарха был награжден Орденом Святого Михаила и Святого Георгия, и на церемонии его сопровождал 90-летний кузен. Церемония посвящена тем, кто проявил «выдающиеся заслуги» во время работы за границей.
Герцог Кентский присутствовал на церемонии в качестве Великого магистра Ордена и приветствовал Чарльза по прибытии вместе с Дамой Сьюзен Лэнгли, мэром города Лондона.
Традиционно эта церемония проводится только раз в четыре года, а это значит, что Чарльз не присутствовал на предыдущей, не будучи монархом Соединенного Королевства.
Король Чарльз был облачен в роскошную синюю мантию, поверх которой было множество разных орденов.
Его жена королева Камилла не присутствовала на мероприятии, она посетила в этот день открытие выставки, посвященной монархии, в Музее вееров в Лондоне.