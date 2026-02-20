- Дата публикации
Король Чарльз в стильном сером костюме неожиданно появился на Неделе моды в Лондоне
19 февраля король Чарльз дебютировал в первом ряду на открытии Лондонской недели моды, а его визит состоялся всего через несколько часов после ареста брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.
Король был запечатлен сидя радом с генеральным директором Британского совета моды Лорой Вейр, и дизайнером Стеллой Маккартни на показе британско-нигерийского дизайнера Толу Кокер во время Лондонской недели моды.
В 2018 году этого дизайнера поддержала программа предпринимательства фонда короля King’s Trust.
Чарльз приехал на модное мероприятие в светло-сером костюме, полосатой белой рубашке и в одном из любимых галстуков розового цвета в принт.
Ранее перед показом Чарльз приветствовал Стеллу Маккартни во время осмотра ее инсталляции, посвященной устойчивым британским инновациям. Дизайнер была представлена как посол Инициативы короля по устойчивым рынкам, и она показала ему примеры экологически чистых материалов, которые она использует в своих коллекциях, включая растительные заменители страусиных перьев, пайетки без пластика и заменитель кожи, изготовленный из грибов, пишет журнал Hello!.
В качестве подарка Чарльз преподнес ей шарф из монгольского кашемира, изготовленный компанией Erdos с соблюдением принципов устойчивого развития и отмеченный знаком Terra Carta, разработанным Джонни Айвом, — знаком, присуждаемым брендам, внедряющим инновации и принципы устойчивого развития.
Тем временем супруга короля Чарльза — королева Камилла — встретилась в Кларенс-хаусе с Анной Винтур.