Король Чарльз в военной форме появился на торжественной церемонии в Виндзорском замке

Король Чарльз III / © Associated Press

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Король Великобритании в сопровождении первого морского лорда и командующего Королевской морской пехотой генерала сэра Гвина Дженкинса присутствовал на церемонии вручения новых знамен 40-му, 42-му, 43-му и 45-му полкам Королевской морской пехоты в Виндзорском замке.

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльз был одет в военную форму, с медалями и орденами на груди, а на голове у него была фуражка. Король появился на церемонии сам, его жена королева Камилла не сопровождала его.

Король Чарльз III / © Associated Press

Тем временем вчера королева Камилла наблюдала за парадом ветеранов Челси во время Дня основания организации ветеранов Челси в Королевском госпитале в Лондоне. Там Ее Величество появилась в нежно-розовом пальто и шляпе.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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