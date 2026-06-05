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Король Чарльз в военной форме появился на торжественной церемонии в Виндзорском замке
Король Чарльз присутствовал сегодня на церемонии вручения новых знамен.
Король Великобритании в сопровождении первого морского лорда и командующего Королевской морской пехотой генерала сэра Гвина Дженкинса присутствовал на церемонии вручения новых знамен 40-му, 42-му, 43-му и 45-му полкам Королевской морской пехоты в Виндзорском замке.
Чарльз был одет в военную форму, с медалями и орденами на груди, а на голове у него была фуражка. Король появился на церемонии сам, его жена королева Камилла не сопровождала его.
Тем временем вчера королева Камилла наблюдала за парадом ветеранов Челси во время Дня основания организации ветеранов Челси в Королевском госпитале в Лондоне. Там Ее Величество появилась в нежно-розовом пальто и шляпе.