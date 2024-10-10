Король Чарльз внезапно отменил важную поездку: в чем причина

Врачи монарха, который борется с раком, встревожены тем, что король берет на себя слишком много обязательств.

Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз не будет присутствовать на климатической конференции COP29 в Азербайджане после полученного от правительства совета.

Cop29 стартует в Баку 11 ноября, всего через две недели после длительного визита королевской четы в Австралию и Самоа во время которой врачи разрешили королю Чарльзу приостановить на время курс лечения.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Это не первый раз, когда расписание 75-летнего короля было изменено за последние месяцы. Во время предстоящей поездки Чарльз и Камилла должны провести ряд мероприятий в Австралии, прежде чем отправиться в Самоа на встречу глав правительств стран Содружества (CHOGM).

Дворец сообщает, что король продолжит лечение вплоть до вылета, однако ненадолго приостановит его на время этой важной поездки. По возвращению короля в Британию лечение будет продолжено.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы рассказывали, какой продукт ввел в свой рацион король по рекомендации своих врачей.

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