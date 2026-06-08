Король Чарльз во фраке, а Камилла в пальто цвета сливочного масла: монаршая чета посетила дерби

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Их Величества присутствовали на втором дне скачек в рамках фестиваля Эпсом Дерби в графстве Суррей, на юге Англии.

6 июня днем король и королева были замечены вместе с королевской семьей на свадьбе Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, но после церемонии венчания молодожены и гости отправились на банкет в поместье принцессы Анны, Гаткомб-Парк, а Чарльз и Камилла были вынуждены пропустить мероприятие.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Монарха и его жену на вертолете доставили на ипподром Эпсом-Даунс. Королевская пара явно спешила на скачки, поэтому предпочла не менять те наряды, в которых они появились на свадьбе.

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На Камилле было пальто нежного цвета сливочного масла от Anna Valentine, шляпа от Philip Treacy, в руках сумка Lady Dior, а на запястье браслеет Alhambra Heart из 18-каратного розового золота с карнелианом от Van Cleef Arpels. Также в этот день королева носила две цветочные броши из 18-каратного желтого и белого золота с бриллиантами от Van Сleef Arpels.

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз выглядел элегантно в своем костюме-смокинге, который он носит с белой рубашкой, жилеткой цвета сливочного масла и серым галстуком в принт. Монарх также носил на галстуке булавку Королевской артиллерии в память о младшем сержанте-бомбардире Сиаре Салливан. Сиара, к сожалению, погибла в результате падения с лошади на Королевском конном шоу в Виндзоре в прошлом месяце.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Дерби — крупное событие в королевском календаре, которое всегда проводится в первую субботу июня. Покойная королева была такой поклонницей этого события, что пропустила его всего дважды за 70 лет своего правления.

Король Чарльз / © Getty Images

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