Король Чарльз выразил глубокую скорбь в связи со смертью норвежского монарха Харальда V

Король Чарльз и король Харальд V / © Getty Images

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Как сообщила королевская семья, норвежский монарх, старейший правитель Европы, скончался сегодня утром в 6:35 в возрасте 89 лет.

В личном сообщении, опубликованном в социальных сетях королевской семьи, король Чарльз вспомнил жизнь своего троюродного брата Харальда (король Эдуард VII и королева Александра Соединенного Королевства, имевшие шестерых детей, были прадедушкой и прабабушкой короля Харальда и прапрадедушкой и прапрадедом короля Чарльза), написав: «С глубочайшей скорбью мы с женой узнали о смерти моего дорогого кузена, короля Норвегии Харальда V.

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В течение тридцати пяти лет король Харальд служил своему народу с непоколебимой преданностью, руководя Норвегией в периоды больших перемен с теплотой и смирением».

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«В то время как Норвегия скорбит о потере столь выдающейся личности, вся моя семья присоединяется к воспоминаниям о горячо любимом родственнике и друге, чья доброта, сострадание и глубокое чувство долга отзывались эхом из-за моря и сквозь десятилетия».

В пятницу во время смены караула прозвучало специальное музыкальное посвящение королю Харальду. Кроме того, флаги приспущены над Букингемским дворцом, Кларенс-хаусом, Виндзорским замком и Холирудским дворцом в Эдинбурге и останутся на своих местах до 20:00.

Король Харальд V и король Чарльз III / © Getty Images

Чарльз добавил, подписав послание своей личной подписью и инициалами: «Соединенное Королевство и Норвегия связывают особенно тесные исторические и семейные узы, причем Великобритания была одной из первых стран, признавших независимость Норвегии и установивших дипломатические отношения в 1905 году. Эти особые связи еще больше укрепились во время ужасных испытаний Второй мировой войны и помогают сплотить наши две страны».

«Королева и я выражаем наши глубочайшие и самые искренние соболезнования королеве Соне и всей ее семье, поскольку Великобритания разделяет скорбь Норвегии в это время такой душераздирающей утраты».

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Король Чарльз и король Харальд V / © Getty Images

После смерти Харальда его сын, принц Хокон, стал королем Хоконом VIII, а принцесса Метте-Марит — королевой-консортом. Их дочь, принцесса Ингрид Александра, теперь является наследницей престола.

Король Хокон и кронпринцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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