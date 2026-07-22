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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
295
Время на прочтение
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Король Чарльз выставил жесткое условия сыну Гарри и невестке Меган Маркл: чего требует монарх

Король Чарльз выступил с резким предупреждением в адрес Гарри и Меган после их приватной встречи в Хайгроув-хаусе двумя неделями ранее.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Недавно во время визита герцога и герцогини Сассекских в Британию, король Чарльз воссоединился со своим младшим сыном, а также с невесткой и двумя внуками. Многие гадали о предстоящей встрече, поскольку до окончательного согласования деталей вносились многочисленные изменения. Сообщается, что монарх проявил большую гибкость по отношению к Гарри, чего корона обычно не делает.

Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

Однако у короля были и свои условия, например, присутствие королевы Камиллы на встрече, ради которой она, по-видимому, бросила все дела. Источник из королевской семьи сообщил, что в дальнейшем король выдвигает Гарри и Меган строгие условия в связи с их публичными комментариями о королевской семье и их отношениях с тем, что называют «фирмой», — пишет express.

Принц Гарри / © Getty Images

Принц Гарри / © Getty Images

Известно, что король Чарльз потребовал от Гарри и Меган прекратить так публично обсуждать семейные конфликты и что его претензии должны быть урегулированы в частном порядке. Если Гарри и Меган не будут выполнять просьбы короля, это может означать конец любых будущих отношений между ними навсегда.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
295
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