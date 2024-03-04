Король Чарльз взял на себя еще одну особенную роль королевы Елизаветы II

Король Чарльз III взял на себя новое военное покровительство, которым ранее опекалась его мать - королева Елизавета II.
Королевский валлийский полк британской армии объявил, что 75-летний король станет его новым главнокомандующим. Объявление было сделано 1 марта, в День cвятого Давида.
"Его Величество король был рад взять на себя роль главнокомандующего Королевского валлийского полка, сменив покойную королеву, которая с большой любовью занимала эту должность в течение 16 лет, — говорится в заявлении. — Это особенно дорого Его Величеству Королю, поскольку его первое военное назначение в качестве принца Уэльского было главнокомандующим Королевским полком Уэльса, и эту должность он занимал в течение 37 лет до их объединения в 2006 году".
Время, выбранное для объявления, также было не случайным. 1 марта — День святого Давида, праздник в честь покровителя Уэльса.
A very special day for @TheRoyalWelsh— British Army (@BritishArmy) March 1, 2024
Today, on Saint David's Day, we are honoured with the news that His Majesty King Charles III will become their new Colonel-in-Chief.#StDavidsDay #BritishArmy @RoyalFamily pic.twitter.com/k2Y0aLWfc1
Последний раз королева Елизавета II посетила Уэльс, чтобы отметить День святого Давида в марте 2017 года. Монарх в качестве главнокомандующего провела смотр полка, а на День святого Давида солдатам подарила лук-порей. В этот праздник принято носить лук-порей, личный символ святого Давида, или цветок нарцисс.
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