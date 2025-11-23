Король Чарльз заключил сделку с братом Эндрю: о чем она была и при чем тут его дочери

Бывший принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Сообщается, что между королем и его братом была заключена «секретная сделка» после которой Эндрю согласился покинуть свой дом, Ройал-Лодж, и найти убежище в одном из королевских домов в поместье Сандрингем. Но, несмотря на последний скандал, связанный с Эндрю, обе его дочери, в отличие от его бывшей жены Сары Фергюсон, сохранили свои королевские титулы и останутся принцессами Йоркскими.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что Беатрис была назначена заместителем попечителя благотворительной организации The Outward Bound Trust, спустя шесть лет после того, как ее отец покинул пост королевского покровителя. Ее дядя, принц Эдвард, сменил Эндрю на посту покровителя.

Принцесса Беатрис / © Associated Press

Редактор дневника Ричард Иден записал: «Было решено, что король не только не предпримет никаких действий против Беатрис и Евгении, но и позволит им принять новые официальные королевские роли», пишет Daily Mail.

Господин Иден считает, что публике следует ожидать большего количества подобных публичных выступлений Беатрис и Евгении, «к удивлению их критиков, которые опасаются, что их репутация запятнана скандалами, окружающими их родителей».