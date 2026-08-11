Король Чарльз закрывает двери одного из своих поместий для публики: в чем причина

Король Чарльз / © ALS Association

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Король Чарльз готовится отойти от общественной жизни и провести август и часть сентября в замке Балморал в Шотландии – любимой резиденции покойной королевы Елизаветы II, которая стала ее последним пристанищем перед ее кончиной в сентябре 2022 года.

Как сообщает журнал Hello!, поскольку королевская семья готовится провести лето в поместье в Абердиншире, территория замка будет закрыта для публики. На официальном сайте замка Балморал указано, что посетители могут посещать территорию, сады и выставки с 28 марта по 9 августа, после чего ворота замка будут закрыты в преддверии прибытия королевской семьи.

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Замок Балморал / © Associated Press

«Территория поместья, сады, сувенирный магазин, ресторан и выставочный зал открыты ежедневно до воскресенья, 9 августа», — говорится в объявлении. С 10 августа поместье будет временно закрыто для посетителей на весь летний период. Ожидается, что территория вновь откроется для осеннего сезона в начале октября.

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Сообщается, что король Чарльз уже прибыл в Шотландию, на прошлой неделе его видели на встрече с местными жителями в Дингуолле, в Шотландском высокогорье.

Король Чарльз III / © Associated Press

Ранее, напомним, мы рассказывали про все замки, принадлежавшие Чарльзу или короне.

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