Король Чарльз закрывает замок Балморал для посетителей, но причина вас может удивить

Замок Балморал

До конца января двери замка Балморал, в Шотландии будут закрыты для гостей.

Это соответствует обычному графику закрытия королевской резиденции, однако последние несколько дней сезона были нарушены, и замок был вынужден неожиданно закрыться из-за снегопада, что разочаровало посетителей.

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle

«Территория замка Балморал, сувенирный магазин и ресторан в настоящее время закрыты для посещения и откроются в среду, 28 января 2026 года», — говорится на странице замка в Instagram. «Поскольку в Балморале продолжается снегопад, надеемся, что вы все в тепле и остаетесь в безопасности!», — сообщается в подписи под фото.

Напомним, сам монарах и его семья сейчас находятся в Норфолке, в их загородном поместье Сандрингем, где обычно проводят зимние каникулы.