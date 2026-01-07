ТСН в социальных сетях

Общество
208
1 мин

Король Чарльз закрывает замок Балморал для посетителей, но причина вас может удивить

Шотландская резиденция короля Чарльза III так любимая его покойной матерью королевой Елизаветой II, закрывает свои двери для посетителей.

Ольга Кузьменко
Замок Балморал

Замок Балморал

До конца января двери замка Балморал, в Шотландии будут закрыты для гостей.

Это соответствует обычному графику закрытия королевской резиденции, однако последние несколько дней сезона были нарушены, и замок был вынужден неожиданно закрыться из-за снегопада, что разочаровало посетителей.

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle

«Территория замка Балморал, сувенирный магазин и ресторан в настоящее время закрыты для посещения и откроются в среду, 28 января 2026 года», — говорится на странице замка в Instagram. «Поскольку в Балморале продолжается снегопад, надеемся, что вы все в тепле и остаетесь в безопасности!», — сообщается в подписи под фото.

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle

Замок Балморал, фото instagram.com/balmoral_castle

Напомним, сам монарах и его семья сейчас находятся в Норфолке, в их загородном поместье Сандрингем, где обычно проводят зимние каникулы.

Король Чарльз в Сандрингеме / © Getty Images

Король Чарльз в Сандрингеме / © Getty Images

208
