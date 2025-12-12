- Дата публикации
Король Чарльз записал важное обращение к нации и рассказал о своем диагнозе подробнее
Король Великобритании решил поделиться подробностями своего лечение рака.
Сегодня вечером король Чарльз сообщит нации о результатах обследования на рак и о своем дальнейшем пути к выздоровлению. Он записал специальное видеообращение, в котором размышляет о своем выздоровлении от рака и подчеркивает важность ранней диагностики.
Чарльз, у которого в начале прошлого года была диагностирована неустановленная форма рака и который продолжает регулярно проходить лечение, принимает участие в кампании Stand Up To Cancer 2025, совместной кампании Cancer Research UK и Channel 4.
Начинающаяся в понедельник недельная кампания направлена на повышение осведомленности о важности ранней диагностики, сбор средств на исследования рака и поддержку всех, кто пострадал от этого заболевания, пишет express.
Обращение короля выйдет в эфир в 20:00 по лондонскому времени (22:00 по Киеву). Король записал это сообщение в последнюю неделю ноября в Кларенс-Хауса.
В своем послании король подчеркнет важность программ скрининга рака для ранней диагностики и расскажет о своем собственном пути к выздоровлению.
Напомним, ранее мы рассказывали о родственниках короля Великобритании, страдавших от рака.