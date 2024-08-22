Король Чарльз жаждет выселить брата Эндрю из Royal Lodge: экс-жена принца прокомментировала ситуацию

Сара Йоркская прокомментировала слухи о том, что принц Эндрю вынужден покинуть свой дом Royal Lodge в Виндзоре, так как король Чарльз III настаивает на этом.

В интервью испанскому каналу ¡HOLA! TV, Сара прокомментировала слухи о выселении, но ничего не подтвердила и не опровергла. Общаясь с прессой, она лишь сказала: "Не всегда верьте тому, что читаете", цитирует ее слова Mirror. Далее Сара дополнила, что не была посвящена в разговоры более детально.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

"Я не знаю. Я принимаю каждый день таким, какой он есть", - сказала герцогиня.

Напомним, в начале 2023 года король Чарльз урезал ежегодное содержание своего брата в размере 249 000 фунтов стерлингов, что фактически лишило его возможности управлять 30-комнатным поместьем Royal Lodge. А недавно монарх заявил, что прекращает частное финансирование безопасности поместья, которое обходится в 3 миллиона фунтов стерлингов в год. Это означает, что если герцог Йоркский не сможет собрать финансовые ресурсы для оплаты ремонта, необходимого для имущества, а также для оплаты счетов за безопасность, он может столкнуться с выселением из Royal Lodge. А вместе с ним должна будет выселиться и его экс-супруга Сара, которая живет в поместье с 2008 года.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

О том, почему бывшие муж и жена живут вместе мы рассказывали ранее.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

А также писали, что король Чарльз хочет сделать с поместьем, в котором нынче живет его младший брат.

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