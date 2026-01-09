ТСН в социальных сетях

Король Филипп и королева Матильда показали, как их резиденцию замело снегом

Бельгийская королевская семья поделилась фотографиями своего заснеженного замка Лакен.

Замок Лакен

Замок Лакен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Замок Лакен — это резиденция бельгийской королевской семьи в брюссельском районе Лакен, на севере бельгийской столицы Брюсселя.

Замок находится в большом частном парке, называемом Королевским владением Лакен. Дворец был построен между 1782 и 1784 годами для губернаторов Габсбургских Нидерландов и первоначально назывался дворцом Шененберг.

Замок Лакен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Замок Лакен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Дворец Лакен не следует путать с Королевским дворцом Брюсселя, расположенным в центре города, который является официальным дворцом (а не резиденцией) короля Бельгии Филиппа и из которого ведутся государственные дела.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

В связи с тем, что в Брюсселе выпал снег, король Филипп и королева Матильда поделились красочными фото заснеженного замка Лакен.

Замок Лакен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Замок Лакен / © Instagram Бельгийской королевской семьи

«Замок Лакен в зимнем чуде… ❄️ ☃️», — говорится в подписи к снимкам, опубликованным в Instagram королевской семьи.

