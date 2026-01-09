- Дата публикации
Король Филипп и королева Матильда показали, как их резиденцию замело снегом
Бельгийская королевская семья поделилась фотографиями своего заснеженного замка Лакен.
Замок Лакен — это резиденция бельгийской королевской семьи в брюссельском районе Лакен, на севере бельгийской столицы Брюсселя.
Замок находится в большом частном парке, называемом Королевским владением Лакен. Дворец был построен между 1782 и 1784 годами для губернаторов Габсбургских Нидерландов и первоначально назывался дворцом Шененберг.
Дворец Лакен не следует путать с Королевским дворцом Брюсселя, расположенным в центре города, который является официальным дворцом (а не резиденцией) короля Бельгии Филиппа и из которого ведутся государственные дела.
В связи с тем, что в Брюсселе выпал снег, король Филипп и королева Матильда поделились красочными фото заснеженного замка Лакен.
«Замок Лакен в зимнем чуде… ❄️ ☃️», — говорится в подписи к снимкам, опубликованным в Instagram королевской семьи.
Напомним, брат покойной принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер показал, как выглядит его поместье Элторп в снегу.