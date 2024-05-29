Король Филипп принял на аудиенции президента Зеленского: дворец поделился снимками

К сожалению, на встрече в Королевском дворце в Брюсселе не присутствовала супруга короля – королева Матильда. Король был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и салатовый галстук в яркий принт.

Президент Зеленский был в черном свитшоте с Гербом Украины на груди и в брюках-карго в стиле милитари, которые носил ранее на аудиенции у испанских короля Филиппа VI и королевы Летиции.

Согласно информации королевского сайта никаких подробностей аудиенции не разглашается, а в Instagram поделились лишь несколькими снимками.

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