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Король Филипп VI ударил жену Летицию на публике: видео стало вирусным

Король Филипп VI ударил жену Летицию на публике: видео стало вирусным

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Это произошло, когда монарх и его супруга посещали церемонию премии "Планета 2024" в Барселоне.

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на церемонии Planeta Awards — престижной награды, присуждаемой писателям. Летиция приехала на церемонию в потрясающем платье от Carolina Herrera и блистала, но один эпизод привлек внимание публики.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Во время церемонии награждения король, королева и остальные гости наслаждались изысканным ужином, во время которого король Филипп VI шлепнул свою жену рукой по ее руке, когда Летиция взяла нож, чтобы разрезать торт, пишет royalfamily.news.

Испанский журналист и писатель Серхио С. Фанхуль, который также присутствовал на церемонии награждения, прояснил инцидент. В своих социальных сетях он сообщил, что торт, о котором идет речь, был сделан из картона и был подан на стол только в качестве украшения. Настоящим сюрпризом стало то, что каждому гостю подали мини-торт в отдельной тарелке. Таким образом, жест короля не был направлен на то, чтобы помешать королеве насладиться десертом, а на то, чтобы она не сломала украшение, которое было несъедобным.

Этот инцидент, помимо комментариев и критики, отражает важность протокола в королевской сфере и то, как небольшие моменты спонтанности могут стать темой для обсуждения в соцсетях.

Напомним, вчера королева Летиция посетила деловое мероприятие в Мадриде, где появилась в стильном брючном костюме.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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