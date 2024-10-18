Король Филипп VI ударил жену Летицию на публике: видео стало вирусным

Это произошло, когда монарх и его супруга посещали церемонию премии "Планета 2024" в Барселоне.

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали на церемонии Planeta Awards — престижной награды, присуждаемой писателям. Летиция приехала на церемонию в потрясающем платье от Carolina Herrera и блистала, но один эпизод привлек внимание публики.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Во время церемонии награждения король, королева и остальные гости наслаждались изысканным ужином, во время которого король Филипп VI шлепнул свою жену рукой по ее руке, когда Летиция взяла нож, чтобы разрезать торт, пишет royalfamily.news.

Испанский журналист и писатель Серхио С. Фанхуль, который также присутствовал на церемонии награждения, прояснил инцидент. В своих социальных сетях он сообщил, что торт, о котором идет речь, был сделан из картона и был подан на стол только в качестве украшения. Настоящим сюрпризом стало то, что каждому гостю подали мини-торт в отдельной тарелке. Таким образом, жест короля не был направлен на то, чтобы помешать королеве насладиться десертом, а на то, чтобы она не сломала украшение, которое было несъедобным.

Me interesa mucho saber vuestra opinión ¿qué veis en este vídeo de anoche en los Premios Planeta?

Los protagonistas son en el centro, la reina Letizia, a su izquierda Crehueras y a su derecha Felipe VI.

pic.twitter.com/cam94eGP8a — David Insua (@SoyDavidInsua) October 16, 2024

Этот инцидент, помимо комментариев и критики, отражает важность протокола в королевской сфере и то, как небольшие моменты спонтанности могут стать темой для обсуждения в соцсетях.

Напомним, вчера королева Летиция посетила деловое мероприятие в Мадриде, где появилась в стильном брючном костюме.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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