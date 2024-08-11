Король Филипп VI ест все, а его супруга нет: кулинарные предпочтения королевы Летиции

Пепа добилась впечатляющих успехов в карьере, о чем она теперь рассказывает в своей первой книге "Un puchero de verdades", где она подробно описывает то, как на самом деле готовят ее кулинарные шедевры, и раскрывает некоторые секреты своих прославленных гостей.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Среди самых выдающихся посетителей El Qüenco de Pepa — король Филипп и королева Летиция, а также мама короля - королева София.

"Королева Летиция обычно заказывает жареную рыбу и овощи", — объясняет Пепа, добавляя любопытную деталь: "Но никогда десерты, здесь она не ела сладкого", - пишет royalfamily.news. Не секрет, что королева Летиция строга в своем питании, уделяя особое внимание тому, что потребляет она и ее семья. А вот ее муж король Филипп VI гораздо более спокоен в своих предпочтениях в еде: "Филипп VI все, что вы ему предложите", - говорит она.

Шеф-повар вспоминает, как обслуживала Филиппа, когда тот был еще принцем, и сейчас, когда он стал монархом, и подчеркивает его дружелюбный и ласковый характер.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Во время летнего отпуска в Пальма-де-Майорке ежегодно в августе, королевская семья традиционно обедает вместе, из года в год посещая один и тот же ресторан Mia. В остальных случаях королева Летиция не очень любит есть в публичных местах, а ее муж, оказавшись где-нибуль в ресторане с друзьями, позволяет себе больше разных блюд, что резко констатирует с тем, что ест монарх, когда рядом его жена.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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