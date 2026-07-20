Королевская семья со сборной Испании / © Getty Images

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Сборная Испании стала чемпионом мира на стадионе «Нью-Йорк-Нью-Джерси», одержав победу над Аргентиной со счетом 1:0 в финале. После церемонии награждения, на которой присутствовали высокопоставленные лица, включая короля Испании Филиппа VI и президента США Дональда Трампа, вся королевская семья присоединилась к игрокам на поле.

Принцесса Леонор, королева Летиция, инфанта София / © Getty Images

Из президентской ложи король Филипп VI и королева Летиция, а также их дочери принцесса Леонор и инфанта София с пристальным вниманием следили за каждым моментом игры, захваченные всеобщим волнением на стадионе, прежде чем спуститься на поле.

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После завершения церемонии награждения обеих команд празднование полностью переместилось на поле. Под конфетти и аплодисменты испанской делегации король Филипп VI принял трофей из рук Ламина Ямаля и поднял его. Инфанта София последовала его примеру, разделив этот жест с игроками в центре пьедестала. Несколько минут спустя принцесса Леонор сделала то же самое.

Король Филипп VI с кубком чемпионов мира / © Getty Images

Момент, когда дочери короля и королевы держали золотой кубок в окружении команды, стал одним из самых ярких и обсуждаемых кадров дня.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

В Instagram королевская семья также поделилась снимками и видео этого захватывающего события.

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