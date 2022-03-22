Король Филипп VI и королева Летиция встретились с работниками службы экстренной помощи

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с работниками службы экстренной помощи

Королева Летиция и король Филипп посетили вместе мероприятие.

Королева Испании Летиция прибыла вместе с супругом королем Филиппом VI на мероприятие посвященное 30-летию создания Самурской гражданской защиты во Дворце Сибелес.

Супруги посетили штаб-квартиру мэрии Мадрида во вторник. Королева была одета в голубую юбку-карандаш с поясом и черный топ с длинными рукавами.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Королевская пара была замечена в туре по городу, где встречалась с работниками службы экстренной помощи и узнавала, как программа развивалась с годами.

Самур-Гражданская Охрана соответствует аббревиатуре САМУР, Муниципальная служба аварийно-спасательной помощи. Это муниципальная служба неотложной и неотложной медицинской помощи, которая предоставляет свои услуги в городе Мадрид.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Одной из его основных целей является обучение гражданственности, чтобы помочь людям распознать неотложную медицинскую помощь, а также обучение других поставщиков медицинских услуг действиям в чрезвычайных ситуациях.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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