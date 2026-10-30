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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Филипп VI и королева Летиция навестили пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Испании

На фоне национального траура испанская королевская семья не осталась в стороне от трагедии, потрясшей страну. Королевская чета продемонстрировала поддержку пострадавшим и их близким, разделив с ними боль и переживания в это трудное время.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Король Испании Филипп VI и королева Летиция

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Associated Press

Король Испании Филипп VI и королева Летиция, одетые в черное и явно взволнованные, прибыли в университетскую больницу Толедо, чтобы навестить пострадавших, узнать о состоянии их здоровья и лично выразить поддержку как самим пострадавшим, так и их близким.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король и королева провели в больнице около полутора часов. Выйдя из здания, Филипп пообщался с ожидавшими его журналистами, подчеркнув необходимость выяснить причины трагедии и принять все меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Испании Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Трагическая авария произошла 28 октября на скоростной железнодорожной линии Мадрид — Севилья. Поезд AVE столкнулся с неподвижным скоростным поездом Iryo. По имеющимся данным, в результате катастрофы погибли не менее 74 человек, ещё более 100 получили ранения. В больницы были доставлены 58 пострадавших, 15 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Смертельная железнодорожная авария в Испании / © Associated Press

Смертельная железнодорожная авария в Испании / © Associated Press

Смертельная железнодорожная авария в Испании / © Associated Press

Смертельная железнодорожная авария в Испании / © Associated Press

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