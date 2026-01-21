ТСН в социальных сетях

Король Филипп VI и королева Летиция посетили больницу в регионе, где произошла жуткая железнодорожная авария

Король Филипп VI и королева Летиция посетили университетскую больницу Рейна София после столкновения поездов в Адамузе.

Ольга Кузьменко
Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Их королевские Величества прибыли вчера в Андалусию, где недавно произошла страшная железнодорожная катастрофа, в которой столкнулись два скоростных поезда.

Сегодня в Испании начался трехдневный траур по жертвам аварии.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI только вернулись из Греции, где на днях в Афинах состоялись похороны тети короля — принцесса Ирен Греческой. Королевской чете пришлось сократить семейные траурные мероприятия в связи с катастрофой, произошедшей в стране.

Король Филипп VI, королева Летиция и принц Павлос в Афинах / © Getty Images

Король Филипп VI, королева Летиция и принц Павлос в Афинах / © Getty Images

