Дата публикации
-
Категория
Общество
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин
Король Филипп VI и королева Летиция посетили больницу в регионе, где произошла жуткая железнодорожная авария
Король Филипп VI и королева Летиция посетили университетскую больницу Рейна София после столкновения поездов в Адамузе.
Их королевские Величества прибыли вчера в Андалусию, где недавно произошла страшная железнодорожная катастрофа, в которой столкнулись два скоростных поезда.
Сегодня в Испании начался трехдневный траур по жертвам аварии.
Королева Летиция и король Филипп VI только вернулись из Греции, где на днях в Афинах состоялись похороны тети короля — принцесса Ирен Греческой. Королевской чете пришлось сократить семейные траурные мероприятия в связи с катастрофой, произошедшей в стране.