Король Филипп VI и королева Летиция посетили больницу в регионе, где произошла жуткая железнодорожная авария

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Их королевские Величества прибыли вчера в Андалусию, где недавно произошла страшная железнодорожная катастрофа, в которой столкнулись два скоростных поезда.

Сегодня в Испании начался трехдневный траур по жертвам аварии.

Королева Летиция и король Филипп VI только вернулись из Греции, где на днях в Афинах состоялись похороны тети короля — принцесса Ирен Греческой. Королевской чете пришлось сократить семейные траурные мероприятия в связи с катастрофой, произошедшей в стране.

