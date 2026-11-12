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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Филипп VI и королева Летиция появились на рабочей встрече в похожих образах

Король Филипп VI и королева Летиция председательствовали на заседании Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны во дворце Сарсуэла.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

В четверг король и королева посетили рабочую встречу Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны, на котором покровители, ответственные за различные рабочие группы, рассмотрели деятельность учреждения и сосредоточились на подготовке к следующему вручению премии.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Встреча предоставила возможность обсудить как результаты предыдущего мероприятия, так и направления работы и проекты, которые определят будущее. А фотографиями поделились на странице королевской семьи в Instagram.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция надела серый брючный костюм от Carolina Herrera, одного из своих любимых дизайнеров. Двубортный блейзер отличается острыми лацканами, обтянутыми пуговицами и накладными карманами.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция дополнила его бордовым свитером с высоким воротником, который создает контраст с нарядом, и черными лоферами на каблуке. Волосы Ее Величество распустила и сделала дневной макияж с акцентом на глаза, а также дополнила лук золотыми серьгами.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI и королева Летиция / © Instagram испанской королевской семьи

Ее супруг король Филипп VI был также в классическом сером костюме и голубой рубашке, а бордовый галстук подобрал в тон свитера его жены Летиции. Королевская чета выглядела очень гармонично на этом светском мероприятии.

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