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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Король Филипп VI в пиджаке в клетку, а инфанта София в плаще и с контрастным шарфом: отец и дочь сходили на футбол

Король Испании Филипп VI и его младшая дочь инфанта София, присутствовали на матче группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27 между сборными Испании и Англии на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Филипп VI и инфанта София

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Король Филипп VI и инфанта София насладились одним из своих главных увлечений — футболом. В это воскресенье монарх и его младшая дочь отправились на стадион «Метрополитано» в Мадриде, чтобы поддержать сборную Испании в матче Лиги наций УЕФА против Англии.

Отец и дочь прибыли на стадион за несколько минут до начала матча. Войдя в королевскую ложу, они были встречены бурными аплодисментами болельщиков, которые приветствовали их улыбками и взмахами рук, как это обычно бывает во время их совместных выходов в свет.

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Король выбрал для выхода классический однобортный пиджак темно-синего цвета в крупную клетку со скошенным дополнительным карманом, светло-голубую классическую рубашку и ярко-красный шелковый галстук с мелким текстурным узором. Он также был в темно-серых классических брюках. Он пребывал в прекрасном настроении и улыбался, махая публике рукой.

19-летняя инфанта София была в бежевом классическом тренче, который дополнила контрастным красным шарфом, небрежно обмотанным вокруг шеи. Длинные русые волосы ее были оставлены распущенными на прямой пробор, макияж выполнен в естественных тонах с акцентом на губы ягодно-розового оттенка.

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Напомним, две недели назад мы показывали, как принц Уильям с сыном Джорджем появился на футбольном матче в Барселоне.

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