Король Филипп VI по фраке, а королева Летиция в бархатном платье: испанская монаршая чета устроила прием во дворце
Король Филипп VI и королева Летиция посетили ежегодный прием для аккредитованного в Испании дипломатического корпуса по случаю Нового года в Королевском дворце в Мадриде.
Дипломатический корпус Испании состоит из 126 посольств, расположенных в стране, и почти 800 консульств, 153 кадровых и более 600 почетных.
Король и королева устроили прием для всех их, на нем Летиция появилась в красивом бархатном синем платье от испанского бренда Felipe Varela и серьгах-висюльках с сапфирами. А король Филипп VI надел галстук того же оттенка, что и платье его жены, подобрав его к черному фраку, серых полосатых брюкам, жилету и белой рубашке.
Образы королевской четы были достаточно сдержанными, все же Испании переживает траур после жуткой железнодорожной катастрофы в Адамузе. Супруги посещали место катастрофы и выражали соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших.