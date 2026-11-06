Король Филипп VI в элегантном костюме встретился с президентом Зеленским во дворце Сарсуэла

Владимир Зеленский и король Филипп VI / © Associated Press

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Аудиенция состоялась в королевской резиденции Сарсуэла во время которой Зеленский выразил соболезнования Его Величеству и всему испанскому народу в связи со столкновением поездов 28 октября в Толедо, где погибли около 70 человек и еще более 100 были ранены.

Ранее король Филипп VI и королева Летиция навестили пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Испании. На фоне национального траура испанская королевская семья не осталась в стороне от трагедии, потрясшей страну.

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Король Филипп VI приветствует президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Маргариту Роблес в Мадриде / © Associated Press

Зеленский поблагодарил Испанию за всю помощь, которую эта страна оказывает нашим людям, и выразил благодарность монарху за его личную поддержку.

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Владимир Зеленский рассказал о последствиях ежедневных российских ударов по украинским городам и общинам. Глава государства подчеркнул, что Украина активно работает со всеми партнерами, которые могут помочь с усилением противовоздушной обороны и рассчитывает на поддержку со стороны Испании дополнительными ракетами для систем ПВО.

Владимир Зеленский и король Филипп VI / © Associated Press

Традиционно Зеленский был одет в черный не классический костюм и обут в ботинки. А король Филипп VI надел темно-серый костюм, белую полосатую рубашку и темно-синий галстук в мелкий принт.

В этот же день, напомним, королева Летиция председательствовала на встрече с компаньонами иберо-американских лидеров в Королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, где также присутствовал и Зеленский.

Королева Летиция / © Getty Images

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