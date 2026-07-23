Король Филипп VI забавно отреагировал на звание "талисман испанской сборной": что сказал монарх

Король Филипп VI / © Getty Images

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Во время официального приветствия президента регионального правительства Андалусии Хуанмы Морено король Филипп VI поделился с прессой забавной новостью, касающейся спортивного триумфа, достигнутого в прошлое воскресенье в Соединенных Штатах.

Когда они оба возвращались в офис после семейной фотосессии, один из присутствующих журналистов вслух заметил, что монарх — настоящий «талисман удачи» сборной Испании. Услышав это, король Филипп, не раздумывая, обернулся, снова выглянул в сторону прессы и со смехом ответил: «Вы говорите, что я — талисман удачи? А талисманы — игроки»,- добавил он, пишет vanitatis.

Король Филипп VI, королева Летиция, инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Шутка возникла из-за различных журналистских анализов, которые после воскресного финала на стадионе «МетЛайф» против Аргентины приписали королю Испании некую мистическую ауру удачи. Монарх был одним из немногих, кто присутствовал на двух великих триумфах испанского футбола: финале в Йоханнесбурге в 2010 году, тогда еще будучи принцем Астурийским, и на второй победе, одержанной в эти выходные в Соединенных Штатах.

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Филипп VI также присутствовал в VIP-ложах на победах в чемпионатах Европы в Вене (2008), Киеве (2012) и совсем недавно в Берлине (2024), где он посетил матч вместе с инфантой Софией.

Король Филипп VI / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как принцесса Леонор забавно подколола футболиста испанской сборной на приеме во дворце.

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