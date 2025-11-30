- Дата публикации
Король Фредерик X и королева Мэри поделились первым праздничным фото
Датская королевская семья встретила первое воскресенье Адвента и зажгла первую свечу из четырех.
На снимке, корорым поделились король и королева, Мэри зажигает первую свечу на венке Адвента. Королева одета в темную рубашку, ее волосы распущены, на лице легкий макияж и очки. Король Фредерик X в полосатой рубашке и пиджаке сверху, монарх улыбается глядя, как его супруга зажигает большую красную свечу.
«Счастливого первого воскресенья Адвента 🕯️», — написали король и королева в подписи к фото.
Стоит отметить, что Дания на практике является относительно нерелигиозной страной, и Адвент отмечается скорее как культурная традиция.
