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Король Фредерик X показал красочные снимки и то, как наблюдал за солнечным затмением
Датский король Фредерик X наблюдал за солнечным затмением на официальном открытии публичной обсерватории в культовой Круглой башне в Копенгагене.
Датский королевский дом через свои официальные каналы поделился несколькими фотографиями монарха в культовом куполе здания. На снимках улыбающийся Фредерик X в элегантном костюме, в специальных очках для наблюдения за Солнцем, с воодушевлением позирует рядом с историческими научными приборами башни.
Знаменитый купол обсерватории и ее знаменитый телескоп 1929 года были закрыты для публики в течение последних шести месяцев после тщательной и всесторонней реставрации, и монарх посетил церемонию открытия здания.
Во время церемонии повторного открытия король лично имел честь открыть защитные люки сооружения.
После этого Фредерик X склонился над недавно отреставрированной линзой, чтобы понаблюдать за движением Луны по солнечному диску с привилегированной точки обзора в самом центре датской столицы.
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Жест монарха является ценной данью уважения одному из самых знаковых научных учреждений страны. Астрономическая обсерватория (Rundetararn) была построена по инициативе короля Кристиана IV в 1642 году и по сей день гордится тем, что является старейшей действующей астрономической обсерваторией во всей Европе.