Король Фредерик X принял участие в специальной службе в честь годовщины вторжения России в Украину

Король Дании Фредерик X прибыл в церковь Холмен в Копенгагене, чтобы принять участие в службе мира в память о вторжении России в Украину.

Его королевское Величество прибыл на службу один без своей супруги королевы Мэри. Король был в темно-синем костюме, жилете и в голубой рубашке и надел бордовый галстук в мелкий цветочный принт.

Король Фредерик X / Фото: Getty Images

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Сейчас в Дании зарегистрированы чуть более 30 тысяч украинцев, выехавших после февраля 2022 года. В стране до марта 2025 года действует специальный закон, который гарантирует украинцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне общих правил предоставления убежища.

Король Фредерик X / Фото: Getty Images

Фредерик X стал новым королем Дании 14 января 2024 года после отречения от трона его 83-летней матери королевы Маргрете II.

Читайте также: