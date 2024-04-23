Король Харальд V больше не может исполнять все королевские обязанности: в чем причина

87-летний монарх, который ранее заявлял, что вопреки проблемам со здоровьем не намерен отрекаться от престола в пользу сына – кронпринца Хокона, теперь сообщил, что сокращает некоторые королевские обязанности.

22 апреля Норвежский королевский дом объявил: "Король в будущем внесет коррективы в свою программу с учетом своего возраста. Это повлечет за собой постоянное сокращение числа и масштабов мероприятий, в которых участвует король", - говорится в заявлении придворных, сообщает Reuters.

"Практические меры будут также приняты в рамках его официальной деятельности", - продолжили в ведомстве. Никакой дополнительной информации о том, как могут выглядеть официальные корректировки, предоставлено не было.

Новость появилась в тот же день, когда закончился двухнедельный отпуск короля по болезни. В его расписании было указано несколько аудиенций, запланированных на 22 апреля, и еще несколько встреч в календаре на 25 апреля.

Новость о сокращении королевских обязанностей короля Харальда последовала за вихрем событий, которые начались, когда он заболел во время частной поездки в Малайзию в феврале. Король, возможно, вылетел за границу, чтобы отпраздновать свой день рождения, поскольку 21 февраля ему исполнилось 87 лет.

А 2 марта объявили, что королю Харальду установили временный кардиостимулятор в больнице Султанах Малиха "из-за низкой частоты сердечных сокращений" и, когда это будет возможно, он будет доставлен домой в Норвегию по медицинским показаниям. На следующий день монарх вместе со своей женой, королевой Соней , был доставлен домой в Норвегию.

Король Харальд V и его сын кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Норвежский королевский дом также подтвердил 3 марта, что наследный принц Хокон, единственный сын и наследник короля, будет выполнять функции регента и принимать на себя конституционные обязанности своего отца в течение следующих двух недель.

12 марта королю Харальду установили постоянный кардиостимулятор, и он несколько дней оставался в больнице Осло. Два дня спустя ему разрешили вернуться домой, и было подтверждено, что он продлит свой рабочий отпуск до 22 апреля.

Королева Соня и король Харальд V / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, какой была свадьба королевы Сони и короля Харальда в 1968 году.

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