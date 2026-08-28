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Категория
Общество
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Король Хокон VIII и его дочь принцесса Ингрид Александра посетили заседание Государственного совета

Новый монарх Норвегии Хокон VIII прибыл сегодня в Королевский дворец со своей дочерью кронпринцессой Ингрид Александрой, чтобы возглавить внеочередное заседание Государственного совета, которое официально ознаменует начало его правления.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Новый король Норвегии председательствовал на внеочередном Государственном совете, созванном после смерти его отца, короля Харальда V. Это момент огромной институциональной значимости, когда новый монарх официально принял на себя обязанности главы государства.

Кронпринцесса Ингрид Александра сопровождала отца, прибыв в Королевский дворец в Осло.

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Новый монарх и его дочь вошли в Зал заседаний Кабинета министров, где уже собрался весь состав правительства, в торжественный момент после смерти Харальда V. Перед началом заседания правительство почтило минутой молчания память покойного монарха.

В ходе этого внеочередного заседания Государственного совета правительство официально получило уведомление о смерти короля Харальда и инициировало конституционные процедуры, связанные с престолонаследием. Перед исполнительной властью Хокон официально объявил о своем вступлении в должность. Хотя престолонаследие происходит автоматически после смерти монарха, этот институциональный акт знаменует и формализует начало новой эры для норвежской монархии.

Король Хокон VIII / © Getty Images

Король Хокон VIII / © Getty Images

После этого министры кабинета подписывали книгу соболезнований в связи со смертью Харальда V, прежде чем после заседания Государственного совета было официально объявлено имя и девиз, выбранные новым монархом.

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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