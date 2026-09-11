Король Хокон VIII и королева Метте-Марит не будут жить в королевском дворце: стала известна причина

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Associated Press

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В настоящее время поместье Скаугум является основной резиденцией Хокона и Метте-Марит, и считается, что так будет и впредь, несмотря на восшествие Хокона на престол. Эта резиденция находится примерно в 12 милях от Осло, и пара проживает здесь с 2003 года, пишет Hello!.

Напомним, также стало известно, что 53-летний норвежский монарх не будет короноваться, как это было, например, с восшествием на престол короля Чарльза III в Британии.

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Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Associated Press

Хокон будет следовать по стопам своих предков, которые не короновались с 1906 года. На сайте норвежской королевской семьи указано, что статья 12 Конституции Норвегии 1814 года устанавливала, что король должен быть коронован и помазан в Нидаросском соборе.

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Король Хокон и королева Мод были последними, кто следовал этой традиции и носил корону, прежде чем норвежский парламент в 1908 году проголосовал за отмену этой статьи на том основании, что церемония коронации была недемократичной и архаичной.

Король Хокон VIII / © Getty Images

Король Харальд V и король Хокон, принесли формальную присягу перед парламентом и приняли участие в церемонии освящения в Нидаросском соборе.

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