Король Хокон VIII и королева Метте-Марит возглавили церемонию прощания с принцессой Астрид

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Getty Images

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В среду в церкви Рис в Осло состоялись официальные прощания с принцессой Астрид, тетей нынешнего короля Хокона VIII. После смерти короля Харальда V 28 августа королевский дом пережил вторую серьезную утрату всего за четырнадцать дней, 11 сентября. Теперь королевская семья собралась на похороны Астрид.

Было всего несколько минут до 13:00, когда гроб, покрытый норвежским национальным флагом и охраняемый Королевской гвардией, внесли в церковь в Рисе, полную гостей, готовых попрощаться с принцессой Астрид.

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Принцесса Астрид на похоронах брата — короля Харальда V за несколько дней до своей смерти / © Associated Press

Король Хокон и королева Метте-Марит прибыли в храм в сопровождении наследной принцессы Ингрид Александры и королевы Сони. Семью также представляли принцесса Марта Луиза, ее муж Дурек Веррет и три дочери принцессы, в то время как принц Сверре Магнус отсутствовал, поскольку на этой неделе начал учебу в университете в Лиссабоне.

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Похороны принцессы Астрид Норвежской / © Getty Images

Среди присутствовавших членов международных королевских семей были наследная принцесса Виктория Шведская, одна из первых вошедших в храм, а также принцессы Астрид и Лоран Бельгийские.

Король Хокон VIII и королева Метте-Марит / © Getty Images

Похоронная месса сочетала в себе формальности королевского протокола с глубоко личными и интимными деталями.

Принцесса Ингрид Александра и королева Соня / © Getty Images

Похороны, полностью оплаченные государством по соглашению правительства Йонаса Гара Стере в знак признания ее многолетней службы обществу, были открыты для публики и привлекли сотни горожан, желавших отдать последние почести принцессе. Ее гроб теперь покоится на кладбище Риса, в приходской церкви, с которой она была связана на протяжении всей своей жизни и где был похоронен ее муж, Йохан Мартин Фернер, после своей смерти в 2015 году.

Кронпринцесса Виктория Шведская, принцесса Астрид и Лоран Бельгийские / © Getty Images

Принцесса Марта-Луиза и ее муж Дурек Верретт / © Getty Images

Похорон принцессы Астрид Норвежской / © Getty Images

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