Король Хокон VIII не сдержал слез на публике, говоря про своего покойного отца Харальда V

Король Хокон VIII / © Getty Images

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Траур по королю Харальду V закончился, и официальная программа должна продолжаться. Его сын, новоиспеченный король Хокон VIII совершил свою первую официальную поездку в качестве короля, но не сумев сдержать эмоции и едва не расплакавшись, вспоминая своего отца.

Во вторник монарх посетил Нарвик, это было его первое официальное мероприятие за пределами Осло и в норвежском муниципалитете с момента восшествия на престол 28 августа после смерти отца. Поэтому, хотя это и не принято, он сделал несколько заявлений собравшимся представителям СМИ, и беседа завершилась тем, что Хокон был явно взволнован перед журналистами.

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Король Хокон VIII / © Getty Images

«Конечно, эти недели были для меня особенными», — начал он. «Для меня было очень важно разделить это горе по поводу потери отца и того факта, что мы все потеряли нашего короля вместе со многими другими », — подтвердил он во время встречи с прессой.

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Король Хокон VIII / © Getty Images

«Это действительно прекрасно, и наша семья очень это ценит, потому что единство в горе немного облегчает перенесение утраты», — объяснил он. «Было очень трогательно видеть, как люди со всей Норвегии оставляли цветы и писали в книгах соболезнований, поэтому я просто хочу сказать спасибо».

Король Хокон VIII / © Getty Images

Далее Хокон был не в силах скрыть своих эмоций, показал свою более чувствительную сторону: журналист спросил его, чего ему больше всего не хватает в отце. Монарх сделал паузу, пытаясь подобрать слова, но в конце концов его охватила печаль. Дрожащим голосом, на грани слез, он ответил: «Ну, пожалуй, возможность поговорить с ним. Если есть что-то, чему я рад, или что-то, что меня огорчает… Возможность позвонить ему по телефону», цитирует слова короля vanitatis.

Король Хокон VIII / © Getty Images

Напомним, после смерти короля Харальда V 28 августа новый монарх неоднократно выражал благодарность норвежскому народу за его неизменную любовь и поддержку. В своей речи на следующий день после кончины отца он признался, что свечи, цветы и послания, оставленные у дворца, принесли семье «утешение и силу».

А вчера к работе вернулась и вдова короля Харальда V – королева Соня.

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