Король Хокон VIII произнес первую речь, как монарх, сказав трогательные слова о своем покойном отце

Король Хокон VIII / © Getty Images

Реклама

Монарх обратился к нации с речью, посвященной своему отцу. В этом обращении впервые сочетались его новая роль и скорбь по человеку, который, в свою очередь, был для него главным образцом для подражания в монархии.

«Харальд V, мой отец, которого я так любил. Мы скорбим», — сказал Хокон, прежде чем поблагодарить всех за проявление любви и соболезнований.

Реклама

Король Хокон VIII / © Getty Images

«Спасибо тебе за то, что ты был таким хорошим отцом для Марты Луизы и меня, теплым и заботливым». Он также описал его как веселого и обаятельного дедушку, преданного мужа и человека, способного объединить всю семью. Кроме того, он подчеркнул, что он всегда оставался верен своим ценностям, заботился о своих близких и обладал естественным авторитетом в доме.

Реклама

«Мы скорбим, но в то же время нас утешает и укрепляет то, что так много людей скорбят вместе с нами», — сказал Хокон в своей первой речи к нации.

Один из самых трогательных моментов наступил, когда речь зашла о королеве Соне — матери Хокона и жене Харальда V.

Новый король подчеркнул роль, которую она играла на протяжении десятилетий вместе с Харальдом V, и вспомнил, что их объединяла общая миссия как супругов.

«Она внесла свой вклад в то, чтобы они стали крепкой королевской парой», — объяснил он. Новый монарх отметил это трогательной фразой: «Сегодня исполняется 58 лет со дня вашей свадьбы. Счастливой годовщины свадьбы, дорогой папа», — сказал король Хокон VIII.

Реклама

Королева Соня и король Харальд V

Отметим, что в Зеркальном зале дворца, где 29 августа 2026 года новый король Норвегии Хокон VIII произнес свою первую речь перед нацией, размещена галерея исторических фотографий королевской семьи.

Зеркальный зал дворца / © Getty Images

Новости партнеров