Король и и королева Швеции поделились милым летним снимком со своими детьми и внуками

Шведская королевская семья / © Шведская королевская семья/Instagram

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Вскоре после этого королевский дворец опубликовал на официальной странице семьи в Instagram семейное фото, на котором были запечатлены король Карл Густав и королева Сильвия, а также их трое взрослых детей – кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен со своими семьями.

Король и королева были запечатлены в окружении своих внуков, которых у них насчитывается уже девятеро.

Шведская королевская семья / © Шведская королевская семья/Instagram

«Счастливого лета! ☀️», - подписано под снимком, автором которого стал фотограф Йонас Экстремер.

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Ранее семья сына монаршей четы – принца Карла Филиппа – делилась похожим летним снимком своих детей, и желая отличного лета всем, кто увидел и посмотрел эту фотографию.

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