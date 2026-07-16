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Король и и королева Швеции поделились милым летним снимком со своими детьми и внуками
14 июля шведская кронпринцесса Виктория отпраздновала свое 49-летие.
Вскоре после этого королевский дворец опубликовал на официальной странице семьи в Instagram семейное фото, на котором были запечатлены король Карл Густав и королева Сильвия, а также их трое взрослых детей – кронпринцесса Виктория, принц Карл Филипп и принцесса Мадлен со своими семьями.
Король и королева были запечатлены в окружении своих внуков, которых у них насчитывается уже девятеро.
«Счастливого лета! ☀️», - подписано под снимком, автором которого стал фотограф Йонас Экстремер.
Ранее семья сына монаршей четы – принца Карла Филиппа – делилась похожим летним снимком своих детей, и желая отличного лета всем, кто увидел и посмотрел эту фотографию.