Король и королева Бутана показали первые фото дочери, которая родилась в сентябре

Королевская семья Бутана спустя три месяца после рождения дочери поделилась ее фотографиями с широкой публикой.

Король и королева Бутана сообщили, что их маленькую дочь, родившуюся в сентябре, после традиционной церемонии наречения назвали Сонам ​​Янгден Вангчук.

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Королева Бутана Джецун Пема Вангчук родила малышку 9 сентября.

Члены королевской семьи Бутана традиционно откладывают имя ребенка до тех пор, пока не пройдет церемония наречения имени. Помимо того, что наконец-то было рассекречено имя малышки, король и королева поделились несколькими ее фотографиями. На фото юная принцесса в розово-желтом одеяле сладко спит, а на голове у нее белая шапочка с розовой окантовкой.

Церемония присвоения имени состоялась в Ташичходзонге в годовщину восшествия Его Величества на Золотой Трон в 2006 году.

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Напомним, королевские супруги Бутана – Джигме Кхесар Намгьел Вангчук и Джецун Пема Вангчук – воспитывают еще двух сыновей.

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