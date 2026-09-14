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Король и королева Дании с детьми навестили свою старшую дочь принцессу Изабеллу в казармах
В августе 2026 года Ее Королевское Высочество принцесса Изабелла начала свою военную службу в гусарском гвардейском полку в Слагельсе.
13 сентября 2026 года семьи военнослужащих были приглашены на день посещения казарм, где Его Королевское Высочество король и королева, а также Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан, принц Винсент и принцесса Жозефина получили возможность познакомиться с новой обстановкой, в которой теперь живет их сестра принцесса Изабелла, а также встретиться с остальными новобранцами.
Принцесса Изабелла — старшая дочь королевы Мэри и короля Фредерика X одна из первых, кто отслужит 11 месяцев военной службы, и сейчас она успешно начинает свою жизнь в качестве призывника в гусарском гвардейском полку в Слагельсе.
Принцесса Изабелла будет проходить военную службу в течение 11 месяцев. Она стала одной из первых женщин в Дании, которые приступили к военной службе в рамках новой реформированной системы призыва.
Снимками с этого дня королевская семья поделилась в своем Instagram.