Король и королева Дании с детьми навестили свою старшую дочь принцессу Изабеллу в казармах

Принцесса Изабелла и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

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13 сентября 2026 года семьи военнослужащих были приглашены на день посещения казарм, где Его Королевское Высочество король и королева, а также Его Королевское Высочество наследный принц Кристиан, принц Винсент и принцесса Жозефина получили возможность познакомиться с новой обстановкой, в которой теперь живет их сестра принцесса Изабелла, а также встретиться с остальными новобранцами.

Король Фредерик X и принцесса Изабелла / © instagram.com/detdanskekongehus

Принцесса Изабелла — старшая дочь королевы Мэри и короля Фредерика X одна из первых, кто отслужит 11 месяцев военной службы, и сейчас она успешно начинает свою жизнь в качестве призывника в гусарском гвардейском полку в Слагельсе.

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Принцесса Изабелла и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Принцесса Изабелла будет проходить военную службу в течение 11 месяцев. Она стала одной из первых женщин в Дании, которые приступили к военной службе в рамках новой реформированной системы призыва.

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Принцесса Изабелла / © instagram.com/detdanskekongehus

Снимками с этого дня королевская семья поделилась в своем Instagram.

Принцесса Изабелла / © instagram.com/detdanskekongehus

Принцесса Изабелла, принц Винсент, королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Кронпринц Кристиан и принцесса Изабелла / © instagram.com/detdanskekongehus

Принцесса Изабелла / © instagram.com/detdanskekongehus

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