- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Король и королева Нидерландов с дочерью поделились кадрами с Олимпийских игр
В прошлую пятницу стартовали зимние Олимпийские игры, которые проходят в этом году в Италии.
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима вместе со своей старшей дочерью – кронпринцессой Катариной-Амалией – посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо на стадионе «Сан-Сиро».
Все трое выбрали оранжевые куртки и аксессуары — цвет, который идентифицирует спортсменов их страны и визуально подчеркивает их поддержку национальной сборной.
В Instagram королевская семья поделилась фото и видео с мероприятия.
(листайте фото вправо)
«Мы желаем всем олимпийцам из нидерландской команды удачи в Милане и Кортине. Мы будем внимательно следить за вами и с нетерпением ждем фантастических спортивных выступлений на льду, снегу и беговой дорожке. Наслаждайтесь своим участием!», - подписали фото король Виллем-Александр и королева Максима.
(листайте фото вправо)