Король и королева Нидерландов с дочерью поделились кадрами с Олимпийских игр

Принцесса Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Реклама

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима вместе со своей старшей дочерью – кронпринцессой Катариной-Амалией – посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо на стадионе «Сан-Сиро».

Принцесса Амалия, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Все трое выбрали оранжевые куртки и аксессуары — цвет, который идентифицирует спортсменов их страны и визуально подчеркивает их поддержку национальной сборной.

В Instagram королевская семья поделилась фото и видео с мероприятия.

Реклама

(листайте фото вправо)

«Мы желаем всем олимпийцам из нидерландской команды удачи в Милане и Кортине. Мы будем внимательно следить за вами и с нетерпением ждем фантастических спортивных выступлений на льду, снегу и беговой дорожке. Наслаждайтесь своим участием!», - подписали фото король Виллем-Александр и королева Максима.

(листайте фото вправо)