Король Карл Густав и королева Сильвия направили послание поддержки королю Харальду V

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Шведская королевская семья/Instagram

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Монарх по-прежнему находится в больнице в Осло, и его состояние королевский двор охарактеризовал как «очень серьезное».

В Норвегии растет обеспокоенность по поводу хрупкого здоровья короля Харальда V. Монарх, который по-прежнему находится в больнице Осло, пережил дальнейшее ухудшение состояния, и, согласно официальному заявлению, опубликованному Королевским двором сегодня рано утром, его состояние теперь считается «очень серьезным».

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Король Харальд V / © Getty Images

Норвежская корона отменила все официальные мероприятия, запланированные на ближайшие дни. Кроме того, серьезность ситуации вынудила нескольких членов королевской семьи немедленно отправиться в больницу.

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Королева Соня, наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверре Магнус, принцесса Ингрид Александра и принцесса Астрид, старшая сестра короля, были сфотографированы по прибытии в больницу. Все они были одеты в темные наряды.

Тревога усилилась, когда норвежская газета «Vårt Land» эксклюзивно сообщила о присутствии Мариуса Хойби в больнице. Стоит напомнить, что старший сын Метте-Марит в настоящее время находится под домашним арестом в Скаугуме после того, как был приговорен к четырем годам тюремного заключения за два случая изнасилования и нападения на одну из своих бывших партнерш. Тем не менее, условия, установленные властями, включают в себя определенные исключения, в том числе возможность посещения больных родственников, - пишет vanitatis.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит по пути в больницу, где находится король / © Getty Images

Серьезность состояния здоровья короля Харальда привела к тому, что новость распространилась за пределы Норвегии и достигла соседней Швеции, где королевская семья с беспокойством следит за состоянием монарха. В заявлении для телеканала TV2 шведский королевский двор публично выразил свою поддержку семье.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

«Шведский двор осведомлен об информации, касающейся состояния здоровья короля Харальда. Наша королевская семья находится в тесном контакте с норвежской королевской семьей и предлагает им свою полную поддержку », — говорится в заявлении.

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