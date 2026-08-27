- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 2 мин
Король Карл Густав и королева Сильвия направили послание поддержки королю Харальду V
Шведская королевская семья выразила поддержку королю Норвегии Харальду V в связи с ухудшением его здоровья.
Монарх по-прежнему находится в больнице в Осло, и его состояние королевский двор охарактеризовал как «очень серьезное».
В Норвегии растет обеспокоенность по поводу хрупкого здоровья короля Харальда V. Монарх, который по-прежнему находится в больнице Осло, пережил дальнейшее ухудшение состояния, и, согласно официальному заявлению, опубликованному Королевским двором сегодня рано утром, его состояние теперь считается «очень серьезным».
Норвежская корона отменила все официальные мероприятия, запланированные на ближайшие дни. Кроме того, серьезность ситуации вынудила нескольких членов королевской семьи немедленно отправиться в больницу.
Королева Соня, наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверре Магнус, принцесса Ингрид Александра и принцесса Астрид, старшая сестра короля, были сфотографированы по прибытии в больницу. Все они были одеты в темные наряды.
Тревога усилилась, когда норвежская газета «Vårt Land» эксклюзивно сообщила о присутствии Мариуса Хойби в больнице. Стоит напомнить, что старший сын Метте-Марит в настоящее время находится под домашним арестом в Скаугуме после того, как был приговорен к четырем годам тюремного заключения за два случая изнасилования и нападения на одну из своих бывших партнерш. Тем не менее, условия, установленные властями, включают в себя определенные исключения, в том числе возможность посещения больных родственников, - пишет vanitatis.
Серьезность состояния здоровья короля Харальда привела к тому, что новость распространилась за пределы Норвегии и достигла соседней Швеции, где королевская семья с беспокойством следит за состоянием монарха. В заявлении для телеканала TV2 шведский королевский двор публично выразил свою поддержку семье.
«Шведский двор осведомлен об информации, касающейся состояния здоровья короля Харальда. Наша королевская семья находится в тесном контакте с норвежской королевской семьей и предлагает им свою полную поддержку », — говорится в заявлении.