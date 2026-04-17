Король Карл Густав посетил Львов: эксклюзивные кадры с визита шведского монарха

Это второй визит Его Величества с 2008 года, когда Карл Густав посещал Украину со своей женой королевой Сильвией.

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

В этот раз Ее Величество королева, увы, не составила мужу компанию. Во Львове короля встретил президент Владимир Зеленский. Вместе с Его Величеством приехала также правительственная делегация.

Король Карл XVI Густав во Львове

Король Карл XVI Густав во Львове

С Леди.ТСН.ua поделилась эксклюзивными фотографиями с визита короля владелица канала «Все про Роял» Карина Полищук.

Ей удалось увидеть и запечатлеть Карла Густава, когда он приехал в храм, недавно пострадавший от дрона. Там его ждал хор "Дударик", исполнивший песни на украинском и шведском языках.

Король Карл XVI Густав

После этого Его Величеству показали разрушения храма и соседнего здания, после чего он провел разговор с жителями старошведской деревни.

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Во время визита монарх подчеркнул, что Украина – это страна, очень важная для Европы, и поддержка украинцев среди шведского общества очень сильна.

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Король Карл XVI Густав

Дата публикации
Количество просмотров
76
