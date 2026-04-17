Король Карл Густав посетил Львов: эксклюзивные кадры с визита шведского монарха
Это второй визит Его Величества с 2008 года, когда Карл Густав посещал Украину со своей женой королевой Сильвией.
В этот раз Ее Величество королева, увы, не составила мужу компанию. Во Львове короля встретил президент Владимир Зеленский. Вместе с Его Величеством приехала также правительственная делегация.
С Леди.ТСН.ua поделилась эксклюзивными фотографиями с визита короля владелица канала «Все про Роял» Карина Полищук.
Ей удалось увидеть и запечатлеть Карла Густава, когда он приехал в храм, недавно пострадавший от дрона. Там его ждал хор "Дударик", исполнивший песни на украинском и шведском языках.
После этого Его Величеству показали разрушения храма и соседнего здания, после чего он провел разговор с жителями старошведской деревни.
Во время визита монарх подчеркнул, что Украина – это страна, очень важная для Европы, и поддержка украинцев среди шведского общества очень сильна.