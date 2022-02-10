Король-консорт: почему у супруга королевы Елизаветы II – принца Филиппа – никогда не было этого титула

Король-консорт: почему у супруга королевы Елизаветы II – принца Филиппа – никогда не было этого титула

Недавно в день своего платинового юбилея – 70-летия со дня вступления на престол – королева Елизавета II выказала свою волю, сообщив, что когда ее старший сын принц Чарльз станет королем, его супруга Камилла станет новой королевой-консортом. Ранее предполагалось, что Камилла будет иметь титул принцессы-консорта.

Интересный момент: супруг королевы Елизаветы II не получил титул короля-консорта, когда его жена стала королевой в 1952 году. Все дело в том, что титул король-консорт используется очень редко и в большинстве монархий нет формальных правил в отношении титула мужа женщины-монарха. Таким образом, титул короля дается только члену королевской семьи, который наследует трон и может править, включая принца Чарльза, герцога Кембриджского и принца Джорджа.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Сандрингеме, 1982 год / Associated Press

Например, королева Виктория хотела, чтобы ее муж Альберт получил титул короля-консорта, но премьер-министр лорд Мельбурн исключил это. Альберту официально был присвоен титул принца-консорта 17 лет спустя, в 1857 году.

А вот супруг Елизаветы II - принц Филипп – наоборот, отклонил предложение официально называться принцем-консортом в 1957 году, пожелав остаться просто принцем Филиппом. После свадьбы в 1947 году, как известно, принц Филипп также удостоился титулов герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвича.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

А вот супруги-женщины, наоборот, имеют право называться королевой-консортом, поскольку жены обычно разделяют социальное положение и статус своего супруга. Однако формально такая королева не разделяет политические и военные полномочия монарха, если только не выступает в качестве регента. Мать королевы стала королевой Елизаветой, когда Георг VI стал королем в 1936 году. Но, когда ее муж умер в 1952 году и ее дочь принцесса Елизавета взошла на престол, ее стали называть королевой-матерью Елизаветой, чтобы избежать путаницы.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Больше о королевских титулах читайте в нашем материале.

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