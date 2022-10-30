Король настроен серьезно: Меган и Гарри могут лишить титулов

Принц Гарри и Меган Маркл получили титулы герцога и герцогини Сассекских 19 мая 2018 года в день своей свадьбы. Но могут лишиться их в один миг. И все из-за мемуаров принца Гарри, которые поступят в продажу 10 января 2023 года.

Ходят слухи, что король Чарльз III может принять радикальное решение и лишить младшего сына и его жен титулов герцога и герцогини Сассекских, если в книге принца Гарри окажется какая-то провокационная информация, которая способна нанести вред королю или монархии в целом.

Король Чарльз III, принц Уильям, принцесса Кейт, герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Королевский комментатор Том Бауэр описал мемуары Гарри под названием Spare ("Запасной") в беседе с The Sun так:

"Я полагаю, что короля Чарльза предупредили, что любое возмездие будет некрасивым. Все, что король Чарльз действительно может сделать, - это удержать титулы для своих внуков Арчи и Лилибет. В конечном счете, я полагаю, он мог бы также отобрать титулы у Гарри и Меган, но это довольно радикально. Я не знаю, что еще он может сделать. Если все так плохо, как я думаю, то Гарри и Меган стали настоящими изгоями. Лучшее, что семья может сделать, это разорвать с ними связи", пишет express.co.uk.

Герцог и герцогиня Сассекские сохранили свои полные титулы после того, как ушли с поста работающих членов королевской семьи, но больше не могут использовать приставку к ним Их Королевские Высочества.

Король Чарльз III, принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

А после восшествия на престол короля Чарльза III дети Гарри и Меган автоматически стали принцем Арчи и принцессой Лилибет, но задокументировать этот факт король все же должен. И стоит сказать, что официально он этого пока что не сделал.

Напомним, коронация короля Чарльза состоится в четвертый день рождения его внука Арчи – 6 мая 2023 года.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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