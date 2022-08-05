Король Норвегии Харальд V был экстренно госпитализирован

85-летний король Норвегии Харальд V был госпитализирован в клинику с лихорадкой.

Об этом заявили члены норвежской королевской семьи в четверг. Жизни 85-летнего монарха, к счастью, ничего не угрожает, его состояние стабильное.

В январе 2022-го Харальду V сделали операцию на ноге, а в марте он дал положительный тест на COVID-19, и его сын - наследный принц Хокон - ненадолго принял на себя обязанности короля.

В заявлении королевского дворца говорится: "Его Величество король госпитализирован в университетскую больницу Осло для лечения лихорадки. Его состояние стабильное". Больше никаких подробностей не сообщается.

Наследный принц Хокон, наследная принцесса Метте-Марит, королева Соня и король Харальд / Фото: Getty Images

В последний раз короля Норвегии видели на публике на соревнованиях по парусному спорту на прошлой неделе. Как и остальные члены его семьи, в последние недели он не проявлял особой активности в обществе, поскольку летние каникулы продолжаются.

Король Харальд V правит Норвегией с января 1991 года, сменив своего отца Улафа V. Он является троюродным братом королевы Елизаветы.

Король Харальд V и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королева Елизавета II оплакивает смерть близкого человека.

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