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Король Норвегии ответил, отречется ли от престола вслед за королевой Маргрете II

Король Норвегии ответил, отречется ли от престола вслед за королевой Маргрете II

Король Харальд V / Фото: Associated Press

Король Харальд V, который пребывает на троне с 17 января 1991 года, сменив на посту своего отца короля Улафа V, сделал резкое заявление, когда его спросили о том, уйдет ли он в отставку раньше, как это сделала экс-королева Дании Маргрете II.

Отвечая на вопросы прессы во время одного из недавних выходов 86-летний король Харальд V заявил, что не отречется от престола.

"Нет, у меня нет этого в планах. Я придерживаюсь того, что говорил все это время. Я принес присягу и она действительна на всю жизнь", — заявил король Харальд, имея в виду обещание, которое он дал норвежскому парламенту, когда вступал на престол в 1991 году, сообщает People.

Король Харальд V / © Associated Press
Король Харальд V / Фото: Associated Press

Напомним, Харальд V стал королем в возрасте 53 лет после смерти своего отца, короля Улафа, в январе 1991 года. У Харальда было время подготовиться, поскольку он исполнял обязанности наследного принца-регента с тех пор, как его отец заболел весной 1990 года, говорится в его королевской биографии.

В последние годы король Харальд столкнулся с рядом проблем со здоровьем и в мае прошлого года провел некоторое время в больнице для лечения инфекции, но жесткий характер его последнего заявления свидетельствует о том, что он не планирует уходить в отставку в ближайшее время.

Король Харальд V со своей супругой королевой Соней, сыном кронпринцем Хоконом и его женой кронпринцессой Мэтте-Марит, а также их старшими детьми / © Associated Press
Король Харальд V со своей супругой королевой Соней, сыном кронпринцем Хоконом и его женой кронпринцессой Мэтте-Марит, а также их старшими детьми / Фото: Associated Press

Напомним, следующим в очереди на норвежский престол является его син кронпринц Хокон.

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